Appel à la fraternité avec les croyants musulmans + hommage à Mgr Feidt

L'actualité nationale s'invite dans notre magazine Vitamine C cette semaine. En ces temps troublés suite au terrible attentat de Conflans Ste Honorine, Bruno Michaud, délégué épiscopal aux relations avec l'Islam nous appelle à la fraternité. Nous rendons aussi hommage dans cette émission à Mgr Claude Feidt, décédé le 13 octobre dernier. Pierre Berthier nous partage les souvenirs qu'il garde de cet homme de Dieu qui a passé près de 15 ans à la tête de l'archidiocèse de Chambéry, et des diocèses de Maurienne et de Tarentaise