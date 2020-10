Après la violence pédocriminelle, comment ne pas sombrer et se reconstruire ?

Suite à l’annonce par Mgr Jacolin de reconnaitre publiquement les faits de violences sexuelles sur des enfants et des jeunes par des membres de l’Eglise, nous libérons une nouvelle fois la parole avec d’anciennes victimes de prêtres ou d'instituteurs pédophiles. Comment vivre avec les conséquences des agressions, comment se construire en tant qu’homme, comment avancer dans la vie ? Ce sera le thème de notre émission. Les répercutions et les conséquences de ces violences, elles sont immenses : souffrances psychiques et santé fragile, suicides et dépressions, interruption de la scolarité et des études, difficultés dans la recherche d’emploi, vies affective et relationnelle compliquées. Peut-son relever ? Peut-on pardonner, quand on a été des victimes invisibles, non entendues, non protégées, non prises en charge, martyres d’un abandon collectif ?