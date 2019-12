Créée en janvier 2019, l’association « Aux plus petits » a été fondée par des étudiants yonnais, désireux de répondre à l’appel du Pape François à servir les plus pauvres. Un projet de camp avec des enfants d’un bidonville en Roumanie est en préparation pour l’été 2020.Nous en parlons avec Mathilde et Aymeric, respectivement présidente et vice-président de l'association.