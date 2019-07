Au service de Sa Majesté

Dans Vitamine C, cette semaine, nous rencontrons Alison qui est servant d'autel à la cathédrale St Etienne de Metz, et volonaire au GEMAB (Grand ESt Mondial Air Ballons), pour parler de service. Et nous continuerons avec l'abbé Jean-François Mertz qui met en lumière la figure de St Jean-MArie Vianney, curé d'Ars, et patron de tous les prêtres de France, dont la fête tombe le 4 août. Après l'Agenda diocésain, Jérémy Besnard nous permettra de prolonger notre contemplation avec letitre "Tu es Celui"