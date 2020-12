Aumôniers: une présence réconfortante au coeur de la prison

Les aumôniers des prisons ont un statut un peu hors norme.

Ils sont une oreille attentive dans un univers où la confiance et l’écoute semblent avoir disparu.

Ils sont aussi une présence réconfortante et libératrice dans un lieu de captivité, un lieu où la maîtrise du temps n’existe plus et la vie s’est comme arrêtée!

Peut-on rencontrer le Christ en prison? Peut-on faire l’expérience de la liberté intérieure dans ce lieu de détention?

C’est ce que nous avons voulu savoir avec Agnès-Claire Picca et Daniel Bourjas, de l'aumônerie protestante à la prison de Luynes.