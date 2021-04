Barnabé et Laëtitia

Nous finissons la découverte des capmissionnaires de la promo 6 (2020-2021) avec Barnabé. Et avec Laëtitia, ils nous parlent de leur quotidien de vie communautaire et de l'actualité récente de l'école : le week-end de tournage du circuit-métrage sur la souffrance et la campagne de recrutement de la prochaine promotion mais aussi les missions, et... la préparation du pélerinage de fin d'année qui ne sera pas en Terre Sainte cette année encore mais qui s'organise pour Lourdes!