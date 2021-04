Bastien et Marie Lallier : une mission inoubliable au Tchad

En décembre 2018, Marie et Bastien Lallier et leur bébé de 10 mois, sont partis à Laï une petite ville du sud-ouest du Tchad, dans le cadre de la Délégation catholique pour la coopération (DCC).



Bastien comme journaliste radio et Marie comme sage-femme. Ils en sont revenus plus tôt que prévu en mars 2020, à cause du Covid.



"Un vrai sens de l'accueil, des relations simples. Nous nous sommes fait de vrais amis." Ils reviennent sur la richesse inoubliable de cette mission.