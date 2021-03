Dans l'actualité

La campagne du Denier de l'Eglise se prépare dans le Diocèse d'Annecy. Des correspondants de paroisse avaient rendez-vous à Annecy cette semaine

En bref : une bénédiction des skieurs quand même, à Abondance !

Inscriptions ouvertes pour le Pélé du Puy ! Le rendez-vous annuel des 18-30 ans est délocalisé "en circuits courts" cette année. Une journée intense que nous présente Eloise Droux, coordinatrice de la pastorale des jeunes du Diocèse d'Annecy.

Série de Carême de Vitamine C : Témoins d'une Terre Solidaire. Chaque semaine un(e) haut-savoyard(e) nous raconte sa rencontre avec un partenaire du CCFD Terre-Solidaire à l'étranger. Aujourd'hui on part en Palestine, avec Pauline Guilhon.

LA TABLE RONDE : Bienvenue dans ma paroisse protestante !

RCF a déplacé son studio au cœur d’Annecy cette semaine. Nous sommes rue de la poste, à la rencontre de la communauté de l’Eglise Protestante Unie.

Un an après le début de la pandémie de Coronavirus, pasteure et paroissiens nous racontent comment ils vivent cette période, ce qui a été chamboulé dans la vie de la communauté, les joies aussi.

Une communauté qui, en plus de cette actualité, se prépare à vivre une année sans pasteur.

Pour Témoigner :