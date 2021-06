Bilan de l'année, projets en cours et... innovations

Après un démarrage dense (et pleins de surprises) de "rattrapage" des évènements 2020 comme la Confirmation diocésaine et le Baptême des adultes (en paroisse), la 1ère Communion (et Baptême) des enfants (en paroisse), l'année s'est déroulée sous le signe de l'adaptation, de l'apprentissage des nouvelles techniques et outils de communication. Pour la fin de l'année, des projets innovants (livret "mets du caté dans ton été" et nouveaux supports "campagne caté") arrivent pour dynamiser le caté et aller plus loin.