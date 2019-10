Bioéthique : "En déshumanisant l'embryon, matériau de laboratoire, c'est l'homme lui-même qui se déshumanise !"

S’il est adopté en l’état, nos institutions reconnaîtraient pour la première fois la possibilité de concevoir un enfant sans père. Tout aussi grave, des barrières de plus en plus ouvertes autour de la recherche sur l’embryon humain. Il n’y aurait plus de limites à la reproduction de cellules embryonnaires, toujours issues d’embryons sacrifiés. Qu’en dit l’Eglise et son enseignement moral ? Comment réaffirmer le projet de Dieu sur la Terre dans la création de l’homme, issu de l’amour d’un homme et d’une femme ?