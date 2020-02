Blessés de la vie : "l'Eglise ne doit pas guérir mais doit consoler et libérer

Le Père François Buet est une figure originale du diocèse de Marseille. Prêtre de l’Institut Notre Dame de Vie, il est aussi médecin, et exerce même en soins palliatifs à la clinique Sainte-Elisabeth à Marseille. Il est également prêtre exorciste, aumônier des retraites Agapè Notre-Dame du Puy, et aussi engagé auprès d’un dispensaire au service des plus pauvres avec le Secours catholique d’Avignon. Intervenant les 13 et 14 février dernier à Chaillé devant des prêtres, diacres et laïcs missionnés du diocèse sur le thème de la réponse à donner aux blessés de la vie que l’Eglise accueille tous les jours au cœur de sa mission, mais intervenant aussi devant un plus large public en soirée à la Roche-sur-Yon sur le thème des soins palliatifs, nous sommes allés à sa rencontre.