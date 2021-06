Bonus du Dimanche Salon des éditeurs 2021

Dans cette émission, nous vous proposons un retour sur le Salon des Editeurs Régionaux, qui avait lieu les 5 et 6 Juin 2021, à Limoges, place de la République. Un évènement qui permettait aux amureux de lecture d'aller à la rencontre de plus de 80 auteurs, et de 20 maisons d'édition régionales. Une manifestation aussi, qui mettait en avant la diversité du paysage littéraire du Limousin.

Cette émision vous est présentée par Lucie Montibus et Florette Stoeckle.