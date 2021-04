BRUT VITAC Catéchèse

ACTUALITé

Une récompense pour l’Espace Ethique du Centre Hospitalier Annecy Genevois . Une équipe pluridisciplinaire dont font partie les aumoneries de l’hôpital. L'Espace a travaillé sur l'accompagnement du deuil pendant cette période de crise sanitaire qui complique le processus pour les familles.

Nouvelle étape des Assises de la Communication du Diocèse d'Annecy : une visio le week-end prochain, ouverte à tous ceux qui s'intéressent à la communication en paroisse ou plus largement.

Focus sur le MCC : le Mouvement des Cadres et dirigeants Chrétiens continue son chemin. Contact : mcc.asso.74@gmail.com

TABLE RONDE : Coronavirus, le défi des catéchistes

Après l’accalmie estivale, le Coronavirus s’est ré-invité en force dans notre quotidien. Second confinement en novembre, nouveau confinement en avril.Et tout au long de cette année : des règles qui compliquent ou empêchent les activités extra-scolaires d’intérieur. Catéchisme compris !

Alors dans ce contexte, comment continuer à faire connaître Jésus aux enfants ? Comment les préparer aux sacrements de la réconciliation, de la communion ? Et comment préparer et envisager l’après ?

Témoignent dans cette émission :

- Marie-Thérèse Vandame Responsable du Service Diocésain Catéchèse et Catéchuménat

- Nathalie Raibon adjointe à la responsable du Service Diocésain Catéchèse et Catéchuménat

- Patricia Brunat, Chargée de Mission Ecclésiale en Catéchèse (CME) de la paroisse Saint François de Sales, autour de Thorens-Glières

- Manuela Michel de Chabannes, CME pour la paroisse Notre-Dame de l’Aumône en albanais, sur le secteur de Rumilly

- Delphine Gestalder, CME pour la paroisse Saint François Jacquard, autour de Viuz en Sallaz

- Des mamans de la paroisse Saint François de Sales