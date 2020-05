" C'est d'abord une question d'abus de pouvoir "

Alors que des révélations sur les agressions sexuelles qu'aurait commises le Père Georges Finet ébranlent les Foyers de Charité, Mgr Yves Le Saux revient sur ces affaires qui entachent de nombreuses communautés chrétiennes, en particulier nouvelles.



Au-delà du cas du fondateur avec Marthe Robin des Foyers de Charité, l'évêque du Mans pense " d'abord aux victimes ". Il souligne aussi que " c'est à l'honneur des actuels responsables de cette communauté d'avoir le courage de la vérité ". Pour l'évêque du Mans, il convient sans doute de s'interroger sur le contexte dans lequel ces communautés nouvelles sont apparues. " Il y a toute une époque où nous n'avons pas été clairs sur la distinction entre for interne et externe, alors même que le rapport aux autorités ecclésiales n'était pas si clair ni dans un sens ni dans l'autre." Et de pointer un manque de vigilance. " La transmission de la sagesse de l'Eglise sur l'accompagnement des personnes et la gouvernance ne s'est pas faite à cette période." Mgr Le Saux souligne qu'aujourd'hui " on prend la mesure de ces abus de pouvoir dans le cadre de la vie chrétienne."