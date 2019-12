" C'est la vulnérabilité qui fait la grandeur de l'homme... "

" ...et Noël nous le rapelle ", souligne Mgr Yves Le Saux. L'évêque du Mans participe ce week-end à deux évènements importants en cette période de l'Avent. Il sera auprès des personnes en situation de handicap ce samedi en l'Eglise St Aldric du Mans. Ce sera de 15h à 17h et ouvert à tous les amis et familles. Et puis le lendemain, dimanche 16 décembre, aura lieu en l'église de Mamers la réception de la Lumière de paixde Béthléem. L'occasion pour Mgr Le Saux de rappeler que " seuls les hommes pacifiés en eux-mêmes peuvent être artisans de paix ".