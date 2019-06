"C'est une joie d'autant plus grande qu'elle se fait rare"

"Nous avons encore besoin d'ordinations et de prêtres diocésains" rappelle l'évêque de Séez. Mgr Jacques Habert sent aussi que pour les prêtres de l'Orne, "il est important qu'ils puissent rencontrer régulièrement leur évêque". Il revient sur le lien particulier qui unit l'évêque à son presbyterium, tout à la fois paternel et fraternel.