Campagne de Carême d'Entraide et Fraternité

En ce Carême de l'année 2021, Entraide et Fraternité fête un anniversaire rond: la soixantième campagne de solidarité de son histoire. Jean-Yves Buron, coordinateur liégeois de l'ONG, nous rappelle les missions d'Entraide et Fraternité et présente le thème de cette année: remettre la dette des pays pauvres.