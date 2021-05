Cap Missio Bilan de fin d'année pour la promotion 2020/2021 1/2

Geoffroy, Julia et Constance nous partagent leur expérience au sein de Cap Mission et font le bilan de ce passage dans cette école d'évangélisation. Comment ont-ils vécus cette année? Quelles formations ont été dispensées? Parmi les missions au service des frères et soeurs, lesquelles ils ont aimées? Que garderont ces CapMissionnaires de cette année? Voici la première partie consacrée au bilan de la 6ème promotion de CAP MISSION.