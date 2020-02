Cardinal Cardijn : voir, juger, agir - 2/2

Tous les lundis à 13h30

Chaque jour, partout dans le monde, des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes se mobilisent en faveur de l'Eglise. Leur souhait, leur priorité : partager leur foi avec le plus grand nombre. Montrer, par leur vie, leur vécu, leurs initiatives que l’Eglise peut aider chacun au quotidien. Qu'en est-il au niveau du diocèse, des provinces de Namur et de Luxembourg? "L'Eglise, c'est avec vous" va à votre rencontre et vous donne l'occasion de témoigner. "C'est l'effet papillon" que chante Bénabar! Une émission qui se veut résolument positive.