Carême 2021: Des pistes concrètes pour une conversion écologique dans le diocèse de Nice

Une année 2021 sous le signe de la conversion écologique portée par Mgr Marceau dans le diocèse de Nice avec six fiches pratiques.

Dans la perspective ouverte par Laudato Si’ et Fratelli Tutti, voici un Carême de conversion écologique dans le diocèse de Nice. Des fiches sont mises à disposition et sont ouvertes à tous. Pas obligé d'habiter dans le diocèse des Alpes-Maritimes pour se les approprier. On en parle avec Marie-Isnard Salviati, coordinatrice du Pôle Solidarités au micro de Stèvelan Chaizy-Gostovitch.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Les thématiques proposées:

Alimentation ; gestes quotidiens et spiritualité ; jeûne et prière ; dignité humaine ; jardins partagés ; marche et déplacements de proximité.

Les fiches sont disponible: ici.