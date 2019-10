Carton plein pour la Formation Diocésaine des Laïcs en Haute-Savoie !

La Formation Diocésaine des Laïcs, c'est d'abord une proposition, un appel d'une paroisse ou d'un mouvement d'Eglise. "Je la propose à des personnes dont je sens qu'elles ont besoin ou envie de vivre plus pleinemPublic ciblé : des personnes déjà engagées ou susceptibles de s'engager.

Entre les années 1990 et la promotion 2017-2019, le nombre de participants oscillait entre quarante et soixante personnes. La promotion 2019-2021 compte cent seize laïcs... et pas que des retraités. "Les paroisses osent miser sur les jeunes. Avec un argument de poids pour les jeunes parents : la garderie proposée sur place !" explique Céline Sola, adjointe au Service de Formation du Diocèse.

"Les effectifs explosent aussi parce que les paroisses appellent plus. Il y a une prise de conscience de l'importance de se former pour être capable de rendre compte de sa foi aujourd'hui. Pour devenir catéchiste, pour participer à l'animation d'une paroisse ou autre, c'est bien d'avoir des billes !" souligne le Père Vincent Grillet, formateur.

"On a chipoté sur des termes, il y a eu beaucoup de débat !"

Parmi les participants, certains avaient continué à creuser leur foi. D'autres ne s'étaient jamais vraiment formé depuis le catéchisme. "Accepter de participer, c'est oser se remettre en question. Se dire qu'on va confronter sa foi à celle des autres et à ce que dit l'Eglise" témoigne Bertrand Bourgeaux. Ce retraité engagé à Cluses vient de terminer la formation.

"Avec mon mari, nous avions vécu la foi comme une relation à Dieu : quelque chose d'intime et d'intérieur. Cette formation nous a permis de l'intellectualiser : c'est riche !" témoigne Céline Peltié, jeune maman du bassin annécien.

Au programme de ces sept week-ends en deux ans, à la Maison du Diocèse : les fondamentaux de la foi, les spécificités de la foi chrétienne, des repères éthiques, la vie et la mission de l'Eglise ou encore une réflexion sur le fait d'être chrétien aujourd'hui.

"Je pensais que le Credo ferait l'unanimité. Et en fait on a chipoté sur des termes, il y a eu beaucoup de débat ! " raconte Mathilde Perriot-Conte, engagée à Meythet.

"C'est vital pour l'Eglise de former et accompagner des laïcs"

Au final, les participants terminent leur cycle avec des connaissances fondamentales, une envie d'aller plus loin sur certaines notions et l'impression d'avoir vécu une aventure humaine et spirituelle.

"Au fil des week-ends, des liens de fraternité se tissent. Et au niveau spirituel, j'ai acquis une certaine confiance dans l'Eglise. Dans le fait qu'elle est capable d'évoluer dans la durée... et de dépasser les crises" témoigne Céline Peltié. "On ne s'engage pas à prendre ou continuer une mission, lorsqu'on participe à la FDL. Mais moi... j'ai accepté de rempiler pour trois ans à l'Equipe d'Animation de ma paroisse !" raconte Mathilde.

"Dans un contexte où il y a moins de prêtres, c'est tout simplement vital de former et d'accompagner des laïcs. Pour qu'il puissent vivre leur mission sereinement. Et dans un esprit de corresponsabilité" conclut le Père Vincent Grillet.