Ces adultes baptisés une année de Covid

Le Diocèse d'Annecy a lancé sa campagne du Denier de l'Eglise . L'économe, Raymond Boccard, fait le point sur les finances de l'Eglise catholique en Haute-Savoie.

Episode bonus de notre série Témoin d'une Terre Solidaire : des haut-savoyards qui ont rencontré des partenaires du CCFD Terre-Solidaire nous racontent ce que ça a changé dans leur vie. Aujourd'hui Margaux Charvolin se souvient de son voyage en Palestine.

LA TABLE RONDE : LES CATECHUMèNES AU PARCOURS CHAMBOULé PAR LE CORONAVIRUS

En France, plus de trois mille six cent adultes sont devenus catholiques le week-end dernier, à Pâques ! Dont quarante en Haute-Savoie.

Ces catéchumènes ont été baptisés après un parcours qui a duré en général deux ans. Deux ans pour cheminer, découvrir Jésus et l’Église et choisir en liberté de s’engager à la suite du Christ.

Mais cette année, leur parcours a été marqué par la pandémie, qui les a obligés à reporter la célébration ou qui a perturbé leur préparation.

Témoignent aujourd'hui :