Cette fête nous remet devant la disponibilité de Marie pour le projet de Dieu

La fête de l'Annonciation est célébrée de manière singulière cette année, les chrétiens confinés chez eux. Ils sont invités à déposer une bougie à leur fenêtre, alors que les cloches des églises de l'Orne et de France sonnent à 19h30.

Pour Mgr Jacques Habert, "si chacun aurait préféré pouvoir se rendre à l'église, plutôt que d'être contraint de demeurer chez soi, cette situation est à l'image de Marie qui chez elle a reçu la visite de l'ange et a répondu oui dans l'intimité de son coeur". Cette situation de confinement va se poursuivre jusqu'après Pâques. Dès lors, comment le Diocèse de Séez envisage-t-il la Semaine Sainte? Si la réflexion n'est pas terminée, souligne l'évêque de Séez, il convient d'insister sur la communion nécessaire entre chrétiens, laïcs et prêtres, mais aussi les catéchumènes qui auraient dû recevoir au soir du 11 avril le baptême. Ils vivront ce sacrement une fois le confinement levé pendant "le temps de Pâques, peut-être à la Pentecôte". "Il y a pour eux, ajoute Mgr Habert, la compréhension de ce qu'est le baptême de désir, toutefois, il faut qu'ils sachent que nous sommes avec eux dans cette épreuve de ne pas recevoir le baptême le soir de Pâques