" Chacun est appelé à édifier la communauté "

Avec leurs qualités... et leurs défauts, "les frères qui vivent avec nous sont chacun une aide considérable", nous précise le P. Jacques de Préville de l'abbaye St Pierre de Solesmes. La vie communautaire est exigente et c'est pourquoi St Benoit y consacre ses plus belles pages de sa règle. Des conseils avisés qui valent aussi au travail, en famille ou dans son couple...