Chantier du Relais pascal : "derrière les travaux, il y a un fort enjeu spiritu

Le centre spirituel du Relais pascal, centre diocésain aux Sables-d'Olonne, connaît un chantier important de rénovation et de construction depuis maintenant un an et demi. La phase principale devrait aboutir cet été. Nous faisons le point avec le responsable du centre. Retour sur l'histoire de ce lieu qui a connu et qui fera perdurer une vie de prière continue depuis les années 1930. Regard sur les perspectives d'avenir qu'offrent un centre spirituel agrandi. La communauté des Béatitudes qui l'anime, fête aussi ses 20 ans de présence dans ce lieu cette année.