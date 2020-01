Charles Péguy - L'ultime pélerinage d'un poète catholique

Né le 7 janvier 1873 à Orléans et mort au champs d'honneur le 5 septembre 1914 à Villeroy (Seine-et-Marne), Charles Péguy fut écrivain, poète, essayiste et officier de réserve français. Après avoir été militant socialiste libertaire et anticlérical dans son adolescence, puis dreyfusard au cours de ses études, il se rapproche à partir de 1908 du catholicisme et ne le quittera plus jamais. Le noyau central de toute son œuvre réside dans une foi chrétienne incandescente qui ne se satisfaisait pas des conventions sociales de son époque.