Choisir un lycée à l'heure du COVID en Haute-Savoie

ACTUALITE

En bref : L’Evêque d’Annecy et les curés des 38 paroisses catholiques du département avaient rendez-vous pour un échange ce jeudi à la Maison du Diocèse ; Le MCC, Mouvement Chrétiens des Cadres et dirigeants, propose une journée en visio

: L’Evêque d’Annecy et les curés des 38 paroisses catholiques du département avaient rendez-vous pour un échange ce jeudi à la Maison du Diocèse ; Le MCC, Mouvement Chrétiens des Cadres et dirigeants, propose une journée en visio Reportage : en maraude avec l'Ordre de Malte, à Annecy

en maraude avec l'Ordre de Malte, à Annecy Série de Carême Témoin d'une terre solidaire : chaque semaine le témoignage d'un haut-savoyard qui a rencontré des partenaires du CCFD Terre-Solidaire. Cette fois-ci c’est Xavier Courtois qui nous raconte ses expériences en Afrique et son engagement.

TABLE RONDE

C’est la période des conseils de classe et des vœux pour les élèves de troisième. Mais voilà, pour la deuxième année consécutive, la crise sanitaire et économique s’invite dans le paysage pour ces jeunes et leurs familles.

Comment sont-ils accompagnés ? Est-ce que la conjoncture change la donne dans les choix de filière ? Comment les lycées ont-ils communiqué de leur côté ?

Focus aujourd’hui sur les établissements catholiques de Haute-Savoie, avec les témoignages de :

- Marc Héritier, directeur Diocésain de l’Enseignement Catholique

- Emmanuel Roig, adjoint au directeur diocésain de l’Enseignement Catholique

- Jean-Marc Chauvetet, Chef d’établissement du collège Saint-François des Cordeliers à Seynod

- Betty Dubourgeal adjointe de direction collège et lycée Saint Jean Bosco à Cluses.

- Vincent Roig préfet au collège Saint-Michel d'Annecy

- Et aussi : une mère et sa fille et un professeur principaL