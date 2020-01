Chrétiens d'Orient en France : "« Dans nos paroisses ils sont chez eux, mais ch

Comprendre la situation et la vie des Chrétiens d’Orient dans leur diversité, c’est ce à quoi a invité les auditeurs vendéens, Antoine Fleyfel, le 15 janvier dernier, dans le cadre d’une conférence organisée par l’Œuvre d’Orient, au sein du centre de documentation diocésain La Source, rue Joffre à la Roche-sur-Yon. Antoine Fleyfel est bien connu des plateaux de radios et de télé, ce franco-libanais, professeur au collège des Bernardins, a montré que si la situation en Syrie et en Irak a été hémorragique, les Chrétiens d’Orient ne sont pas menacés partout, que la diaspora a toujours été un élément important de l’histoire de ces communautés, et que des aventures politiques à plusieurs confessions sont possibles, comme au Liban. N’oublions pas que les chrétiens sont 10 à 12 millions en Orient, mais presque 20 millions de par le monde.

Egalement, nous aborderons la vie les Chrétiens d’Orient chez nous. Ils sont nombreux désormais à être installés, nous les retrouvons dans nos paroisses, dans nos églises. Comment les accueillir au mieux ?