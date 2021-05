"Chrétiens d'Orient: mon amour" (éd. Mardaga) est le titre d'un livre où les billets écrits et les belles photographies nous donnent à découvrir, au gré de thèmes ciblés, le vécu et la diversité des chrétiens d'Orient. Marie-Thibaut de Maisières, qui a coédité le volume, nous plonge dans ce monde avec toute la passion qui l'anime et nous sensibile aussi à la place des femmes chrétiennes dans les pays orientaux.