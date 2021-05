Chrétiens et musulmans sémeront l'émerveillement le 6 juin

Après 18 mois d'absence, le collectif chrétiens et musulmans se retrouve pour une journée d'échange festive et familiale le dimanche 6 juin de 13h30 à 17h30 dans le parc de la maison de retraite de Saint Maur dans le treizième arrondissement de Marseille.

Le thème choisi cette année est l'émerveillement. pour les enfants et les ados, témoignages et partage d'expérienc et temps spirituel.

Au programme, animations

Les précisions du Père Jean-Pol Lejeune, prêtre délégué aux relations avec les musulmans et Saïd Souilihi Miftahou, aumônier du culte musulman des hôpitaux.