Christophe Morandeau et Valérie Bologne, association Mada2014

Christophe Morandeau et Valérie Bologne sont partis à Madagascar avec l’association Mada2014, fondée par Dominique et Christophe Morandeau enseignants et chanteurs angevins ainsi que Nathalie Caillère, originaire de Madagascar en 2014 pour l’animation par de jeunes angevins d’ un centre aéré à Belfort Village, un village de lépreux à Madagascar.