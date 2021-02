CIPAR - CHASHa et ACF Tournai

Fondéé dans le but de coordonner leurs efforts en matière de protection, de conservation et de valorisation du patrimoine religieux. En se préoccupant du patrimoine ancien et de diverses formes d’expressions artistiques, l’association valorise tout ce qui constitue le support matériel de la culture chrétienne. Elle est reconnue par la conférence épiscopale des évêques. Le CIPAR agit comme un centre d’expertise destiné en priorité à appuyer et à encadrer les services diocésains du patrimoine, les fabriques d’église et les communes dans leurs tâches de gestion du patrimoine religieux conservé dans les églises.