CIPAR - Les inventaires

Tout gestionnaire d’une église est responsable d’un patrimoine souvent séculaire et qui représente une valeur. Afin de bien s’en occuper, il est important de bien connaître cette collection, où se trouvent les objets et quels est leur aspect. Rédiger un inventaire dépasse l’obligation légale. C’est une fonction indispensable pour développer un plan de gestion à long terme, pour contracter des assurances, programmer des restaurations ou encore demander des indemnisations en cas de sinistres (dégâts des eaux, incendies, etc.).