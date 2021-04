Comment célébrer et vivre le mystère pascal aujourd'hui ?

actualite

Un week-end de Pâques sous cloche… mais des célébrations quand même, contrairement à l’an dernier. L’Evêque d’Annecy nous partage son sentiment et son message de Pâques.

pour trois à quatre semaines. Réactions de familles et du Directeur Diocésain de l'Enseignement catholique de Haute-Savoie. Série de Carême Témoin d’une terre solidaire. Chaque semaine dans Vitamine C, le témoignage d’une personne qui a rencontré des partenaires du CCFD Terre-Solidaire. Aujourd'hui Arlette Brégeard nous raconte son séjouer en Palestine.

LA TABLE RONDE : CELEBRER ET VIVRE LE MYSTERE PASCAL AUJOURD'HUI

Nous voilà donc arrivés au week-end Pascal. Les célébrations de la Semaine Sainte ont résumé l’essentiel du Message de Jésus. Comme tous les ans… mais pas tout à fait !

D’abord parce que la pandémie perturbe à nouveau les célébrations… avec les jauges dans les lieux de culte et le couvre-feu.

Et puis aussi parce que Pâques, c’est nouveau chaque année ! Le mystère Pascal, les chrétiens sont invités à le vivre aujourd’hui !

Alors comment célébrer et vivre ce mystère en cette année 2021 ? Eléments de réponse avec nos invités !

- Roland Lacroix : théologien, spécialiste du catéchuménat et responsable du service de formation du Diocèse d’Annecy.

- Le Père Bruno Duperthuy, curé de la paroisse Saint-François d’Assise en vallée d’Arve (communes de Cordon, Domancy, Passy, Sallanches, Le Fayet)

- Jacqueline Vittoz : paroissienne et membre de l’équipe d’animation pastorale

- Daniel Pignal : diacre, ancien de la pastorale de la santé, vous êtes aujourd’hui accompagnateur spirituel et responsable d'Accueil Ecoute Chablais, à Thonon

- Blandine Feugier, aumônier d'hôpital et délégué à la pastorale de la santé du Diocèse d'Annecy

- Annie Vincent, membre des équipes funérailles de la paroisse Saint Jean aux Portes d’Annecy