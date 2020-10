Comment la foi peut m'aider à poser un choix de vie ?

"Un poste de responsable se libérait. Je ne savais pas si je devais postuler ou pas. J'ai demandé à ma communauté de m'aider à discerner" confie Séverine. Elle est membre de CVX, des groupes qui se réunissent toutes les trois semaines pour relire leur vie à la lumière de l'Evangile. Un mouvement de spiritualité ignacienne... connue pour ses exercices spirituels d'aide au discernement. Au final, Séverine a postulé, sans être retenue."Je l'ai bien vécu. J'étais heureuse d'avoir été jusqu'au bout, d'avoir eu le courage de candidater. Cela m'a aidé à prendre confiance en moi."

Un processus qui prend son temps et implique de regarder sa vie, son rapport aux autres. Mélanie et Damien Rombaut, membre de la communauté de l'Emmanuel, ont embarqué leurs enfants dans un volontariat international il y a plusieurs années. Un choix qui a été mûri pendant une année. "Fidesco, l'ONG qui nous envoyait, proposait un parcours avec de l'information pratique, des témoignages, de la prière, la rencontre avec une psychologue. Discerner, c'est une démarche qui implique toutes les dimensions de la personne."

Lorsqu'on ne fait pas partie d'une communauté, on peut participer à une retraite spirituelle. Le Père Vincent Rossat, accompagnateur de la pastorale des jeunes et des vocations, propose aux jeunes des retraites inspirées par la spiritualité de Saint-François de Sales. "A la lumière d'un texte de la Bible ou d'un Saint, on relit sa vie sous un jour nouveau. Et des chemins se dessinent. Pour s'engager librement". Des retraites, il en existe de toutes durées et de toutes sortes : "Cet été nous avons participé à une retraite marcher-prier, près de Grenoble. Cela m'a aidé à faire des choix de vie, après la période du confinement" témoigne le diacre Gérard Favre.

Autre option : l'accompagnement spirituel. Dans le diocèse d'Annecy, une trentaine de personnes sont formées pour cheminer spirituellement avec tous ceux qui le souhaitent. Des accompagnateurs formés à l'aide au discernement. "Discerner, c'est faire sauter les attachements et les crispations qui nous empêchent de répondre vraiment au bonheur auquel le Seigneur nous appelle. Seul, face à soi-même, c'est compliqué. On risque de rester dans un imaginaire" témoigne Catherine Premat, accompagnatrice spirituelle.

Paix, sensation de liberté, de joie, rencontres heureuses... C'est ce que nos témoins qui ont expérimenté le discernement décrivent, après le processus. "Parfois la réponse à la question de départ est finalement négative. Mais le discernement ouvre en général à d'autres chemins !" conclut Catherine.