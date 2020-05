" Comment le souci de nous connaître et de nous visiter va-t-il rester? "

Alors que la fête de la Pentecôte va pouvoir être célébrée en public dans les églises, Mgr Yves le Saux s'interroge sur les " fruits " du confinement, notamment l'attention portée par les communautés chrétiennes aux plus " fragiles ", malades ou personnes âgées qui ne peuvent plus se rendre à l'église le dimanche. L'expérience du confinement et de l'épidémie invite, selon l'évêque du Mans, à pousser plus la réflexion et les initiatives des fraternités locales à l'égard de ces personnes.