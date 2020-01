Comment l"Eglise peut-elle traverser la crise qu'elle traverse actuellement ?

CHAQUE TRIMESTRE, EN PUBLIC

Grâce à un partenariat inédit entre RCF, le Service de formation du diocèse d'Annecy, la Bibliothèque diocésaine et la Maison du Grand-Pré, nous vous invitons, une fois par trimestre, à venir échanger sur de grands sujets actuels, dans le prolongement des émissions Vitamine C et Vitamine C, la suite diffusée chaque week-end sur RCF Haute-Savoie.