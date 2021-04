Comment préparer un pélerinage sur la colline saint Joseph à Marseille

Le mois de mars est le mois traditionnellement dévolu à Saint Joseph.

Mais en 2021 nous avons de la chance car c’est l’année entière qui est dédiée à Saint Joseph.

A cette occasion de nombreux évènements sont organisés dans nos paroisses et nos diocèses pour rappeler combien Saint Joseph, figure humble et discrète, à la fois protecteur des familles et des travailleurs a à nous apprendre en cette période difficile que nous traversons,

Le diocèse de Marseille propose des pèlerinages à 154 mètres d’altitude sur la colline St Joseph dans le quartier Sainte Marguerite-Cabot-Redon,

des pèlerinages, pour les familles, les aumôneries, les scouts...

Les précisions du Père Nicolas Lubrano, curé de Ste Marguerite-Cabot-Redon.