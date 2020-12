Comment reconnaitre le sacrifice de Jésus dans l'Ancien Testament ?

Nous fêtons Noël la venue de Jésus sur cette terre. La Bible et particulièrement le Nouveau Testament nous décrit non seulement son l'histoire mais comment il a transformé et transforme encore le coeur la vie de milliers de millions de femmes et d'hommes. Mais parle t-on de cette venue de Jésus dans ces écrits de nos Bibles que nous appelons l'ancien testament ? C'est un parcours rétrospectif que nous propose aujourd'hui le Pasteur Samuel Duval.