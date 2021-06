ACTUALITE

Une journée de partage et de spiritualité entre valides et handicapés programmée le 19 juin au sanctuaire de la Bénite Fontaine. Lydie Parasie nous en parle. Elle est responsable de la pédagogie catéchétique spécialisée pour le Diocèse d’Annecy.

En bref : Lourdes vient en Haute-Savoie le week-end prochain

Lourdes vient en Haute-Savoie le week-end prochain Des scouts protestants annéciens cherchent du travail pour financer un camp solidaire. Deux de ces chrétiens qui se bougent nous racontent leur projet et leur vie de foi au sein du mouvement Scout. Leur contact : baudeannecychambery@gmail.com

En bref: Le Musée International de la Réforme a rouvert ses portes à Genève

LA DISCUSSION DE LA SEMAINE : "Comment se mettre à l'école de Saint François de Sales aujourd'hui?"

Saint François de Sales est probablement l’un des auteurs catholiques les plus publiés dans le monde. Et paradoxalement assez méconnu de nos contemporains !

La spiritualité du Patron du Diocèse d'Annecy, des écrivains et des journalistes n'a pourtant pas pris une ride. Sa langue du dix-septième siècle n'est en revanche pas toujours facile à lire.

Alors : se plonger dans ses ouvrages, faire une retraite, rejoindre un groupe ? Comment découvrir la spiritualité salésienne et en vivre aujourd'hui ?

Nos témoins nous livrent leur vie avec Saint François de Sales et leurs astuces :