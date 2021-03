Compagnons Sainte Barbe : scouts et secouristes

C'est en juillet 1999, près de Coëtquidan qu'est fondée pour la première fois la Compagnie Secouriste Sainte Barbe.

Avec leurs casques rouges, ils sont d'avantage connus sous le nom de "scouts pompiers".

On les retrouve dans tout l'hexagone de Versailles à Toulouse en passant par Nantes, Lyon et bien sûr Marseille.

Leur devise: "sauver ou périr, aimer ou mourir".

Plus de vingt ans après leur création, qu'est-ce qui se vit au sein de cette compagnie? comment s'articulent scoutisme et secourisme?

Maxence, commandant de compagnie à Marseille nous partage son expérience.