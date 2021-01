Comprendre la nébuleuse protestante

Il est parfois difficile de se repérer et de comprendre la diversité et les particularismes du protestantisme, de l’église militante et inclusive jusqu’à celle des plus fondamentalistes.

Quelle différence entre un protestant, un évangéliste un évangélique ?... tant de termes qui nous perdent.

Paysage protestant vous propose une série d'émissions pour aller à la découverte de ce mystère.



Les auditeurs sont invités à envoyer leurs interrogations et leurs questions sur les protestants, les évangéliques, les évangélistes, sur le site de RCF Bordeaux ou via notre page Facebook.