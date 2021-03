Conférence de Carême

La Congrégation des Soeurs des Saints-Coeurs de Jésus et de Marie a son origine dans la fondation, au Liban, de deux groupes de femmes que les missionnaires jésuites s'étaient associés: les "Mariamettes" rassemblées en 1853 à Bikfaya par le Père Raymond Estève, jésuite français, et le Curé Youssef Gemayel, Libanais; et les "Pauvres Filles du Sacré-Coeur" à Zahlé en 1857 par le Père Paul-Marie Riccadonna, jésuite italien. En 1874 les deux groupes furent réunis en un seul Institut qui prit le nom de "Congrégation des Soeurs des Saints-Coeurs de Jésus et de Marie".

A cette époque, l'éducation des filles était quasiment nulle. Les gens de la montagne s'éveillaient au désir de l'instruction, et la vie religieuse féminine en Orient ne connaissait d'autre forme que la vie monastique cloîtrée. Ces raisons inspirèrent aux missionnaires jésuites et au curé Youssef Gemayel l'idée de s'associer des auxiliaires qui, animées du même esprit, se consacreraient totalement à ces besoins apostoliques, avec une préférence pour l'éducation de la foi et le travail auprès des plus humbles et des plus ignorants.