Conférence du père Morin " La charité vécue à la manière du P.Antoine Chevrier"

La Communauté de l’Emmanuel et les paroisses de coeur de ville de Limoges ont organiser plusieurs conférences de Carême. Le 6 mars ils avaient invité Le père Pierre Morin est Vicaire général de Mgr Bozo à Limoges et prêtre du Prado. A ce titre au cours de cette conférence, il nous fait découvrir cette communauté et nous fait partager son vécu de la Charité à la manière du Père Antoine Chevrier fondateur du Prado.