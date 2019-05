" Construire l'Europe sur la seule base économique est une dérive "

Pour Mgr Yves Le Saux: " Il y a un devoir pour chaque citoyen de voter, on ne peut pas se plaindre et ne pas voter pour l'une ou l'autre des listes ". Et si les chrétiens ne sont pas unanimes sur la question de l'Union Européenne, l'évêque du Mans rappelle que l'identité nationale ne doit pas être noyée dans la mondialisation et l'uniformisation. Mais que l'identé nationale ne peut se replier sur elle même au risque de se dénaturer. En Sarthe, Mgr Yves Le Saux rappelle que notre " pacte d'éternelle amitié " avec le diocèse allemand de Paderborn marque le diocèse du Mans: " Quand je pense Europe, je pense immédiatement à cela ", nous confie-t-il.