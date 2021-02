Coup de projecteur sur l'église évangélique libre d'Aix-en-Provence

Depuis plus de 40 ans existe à Aix, dans la quartier populaire du jas de bouffan, “l’église évangélique libre d’Aix en Provence”, une église affiliée à la fédération protestante de France et au CNEF, conseil national des évangéliques de France,

A sa tête le pasteur, il y a le pasteur Frédéric Baudin qui est également écrivain et conférencier très impliqué dans les questions d’écologie et de développement durable dans une perspective chrétienne.