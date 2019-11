Couples missionnaires : une force pour l'évangélisation

Au sortir du mois d’octobre, mois missionnaire extraordinaire voulu par le Pape François, chacun est invité à s’interroger sur sa vocation de disciple missionnaire. Avec les invités d’Ecclesia Magazine nous essayerons de creuser cette nécessité de la mission et faisant part d’expériences missionnaires, en particulier celles du témoignage de couples au sein de la préparation du mariage. Une dimension de l’annonce, vécue à deux, qui se développe de plus en plus dans notre diocèse.



Comment être témoins du Christ aujourd’hui ? Comment annoncer la Bonne

Nouvelle, dans un monde très déchristianisé, où tous les chrétiens n’ont pas les mêmes charismes dans l’art de la parole, du témoignage, où les barrières à une présence missionnaires existent, volontaires ou non ?

« L’Eglise du Christ en mission dans le monde », le sous-titre du mois missionnaire, sonnait comme une invitation à œuvrer au quotidien pour témoigner de l’Amour de Dieu, ce qui est déjà en soi une Bonne Nouvelle.