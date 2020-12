Créativité et témoignage pour préparer Noël au temple d'Aubagne

Annulation des cultes, absence des marchés de Noël et des foire aux santons,

il règne encore beaucoup d'incertitudes sur les fêtes de Noël 2020, pourtant aux temple de l'église protestante unie du pays d'aubagne et de l'étoile, hors de question de se laisser abattre.

Les paroissiens font preuve de créativité et de fraternité pour transmettre le message chrétien de Noël.