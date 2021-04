Crise sanitaire: "cela fait 70 ans que l'on n'avait pas expérimenté un grand malheur collectif"

"Quand vous côtoyez quelqu’un qui baigne dans une culture différente de la vôtre, il va falloir du temps pour se comprendre. Mais à chaque fois, il y a un gain dans cette confrontation-là. On est déplacé des schémas trop faciles que l’on pouvait avoir en tête. Et à chaque fois c’est une véritable ouverture" explique à ce sujet Etienne Grieu.

Les jésuites sont présents partout dans le monde, et à tous les niveaux, qu’il s’agisse des plus hautes sphères de la société, jusqu’aux plus pauvres. "Cela dépend beaucoup des charismes des jésuites. Quand on repère des charismes particuliers, chez les jésuites, on aura tendance à encourager la personne à aller au bout de ses capacités, afin d’explorer de nouveaux champs de connaissance" ajoute-t-il.

Explorer de nouveaux champs de connaissance pour faire bouger les lignes, influencer les décisions. Surtout dans les périodes compliquées, comme la crise sanitaire que le monde traverse. "Cela fait 70 ans que nous n’avions pas été confrontés à un grand malheur collectif. C’est un petit malheur comparé à une guerre. Mais comme expérience, il y a quelque chose de très important. Le fait que ce soit collectif pourrait nous apprendre à affronter ensemble des choses, à repenser notre manière d’affronter les choses ensemble" analyse le président du Centre Sèvres.