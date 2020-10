CVX : "La communauté fraternelle où je partage ma vie et ma foi"

CXV en Haute-Savoie, Savoie et dans le Pays de Gex, c'est dix-sept communautés locales. Des équipes d'une dizaine de personnes, qui se retrouvent toutes les trois semaines.

"Ma vie chrétienne était dans la routine, les habitudes. Un jour j'ai lu un article sur différentes communautés. Avec ma femme cela nous a tenté" raconte Claude-Alain Chanelet, membre de CVX depuis de nombreuses années. D'autres ont connu le mouvement par le bouche-à-oreille.

Les compagnons préparent chacun de leur côté la rencontre du mois, en se penchant sur ce qu'ils ont vécu. "La méthodologie de la relecture de vie s'acquiert facilement. Elle est me permet de découvrir la présence de Dieu dans ma vie de tous les jours. Cela unifie ma foi et ma vie" raconte Bernard Satin, membre d'une communauté avec son épouse. Une fois ensemble, les membres d'équipe partagent, s'écoutent, s'interpellent, prient et écoutent la Parole.

"UNE AIDE PRÉCIEUSE POUR FAIRE UN CHOIX AUDACIEUX!"

Des rencontres guidées par la spiritualité d'Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus (les jésuites). Une spiritualité connue pour ses exercices d'aide au discernement.

Et il n'est d'ailleurs pas rare que les compagnons partagent à leurs compagnons un dilemme auquel ils font face. "J'ai fait part à mon équipe de mon envie de changer de travail. Suivre la méthodologie ignacienne a été une aide précieuse pour faire un choix audacieux !" confie Sophie Tison, membre d'une équipe à Annecy.

"Avec CVX, je considère maintenant Jésus comme mon ami" confie Valérie Pugnet, aujourd'hui responsable d'une équipe. "Inévitablement, ces partages nous aident à nous engager, à répondre à des appels. J'ai trouvé ce que j'étais venu chercher dans ma vie chrétienne : rester vivant !" renchérit Claude-Alain.



CVX propose un parcours d'accueil pour découvrir et tester (7 rencontres et un week-end). Contacts : Valérie 07 82 05 74 57 - Claude-Alain 06 09 59 67 84

Aussi au sommaire de cette émission :